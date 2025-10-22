Marcello Bedeschi | Sempre con lui Come un padre

Marcello Bedeschi, membro di presidenza dell’Anci, delle Commissioni Giovani della Cei, del Pontificio Consiglio dei Laici, nominato per 4 mandati quinquennali da Giovanni Paolo II, uno da Benedetto XVI ed uno da Papa Francesco, nel 1991 è stato nominato presidente della Fondazione vaticana "Gioventù-Chiesa-Speranza" divenuta nel 2006 "Fondazione Giovanni Paolo II", creata per coadiuvare l’organizzazione delle Giornate Mondiali della Gioventù, fondatore con Alfredo Trifogli dell’Anci Marche, vicino a Menichelli sino ai suoi ultimi giorni. Bedeschi lei ha avuto modo di stare accanto a Menichelli sin dal primo giorno in cui giunse ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcello Bedeschi: "Sempre con lui. Come un padre"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marcello Bedeschi: "Sempre con lui. Come un padre" - Marcello Bedeschi, membro di presidenza dell’Anci, delle Commissioni Giovani della Cei, del Pontificio Consiglio dei Laici, nominato per 4 mandati quinquennali da Giovanni Paolo II, uno da Benedetto X ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Chiara Mastroianni: «Mio padre Marcello era ossessionato dal telefono. Sophia Loren? Era molto attento a lei, le portava anche il pranzo sul set» - Chiara Mastroianni è entrata raggiante sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo riporta ilgazzettino.it