maratona per ricordare pier paolo pasolini a 50 anni dalla scomparsa

Rho (Milano), 22 ottobre - A cinquant'anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, regista, scrittore e intellettuale, il Teatro Civico di Rho organizza una “celebrazione laica” per non dimenticare una figura importante della cultura italiana. "Tutto il mio folle amore." è il titolo della maratona artistico culturale che inizierà sabato 1° novembre alle ore 17 e si concluderà all'una di notte. Otto ore, intervallate da una cena, da vivere insieme ascoltando, vedendo e riscoprendo la voce e il pensiero di Pasolini. L’evento, a cura di Giorgio Almasio in collaborazione con Barz and Hippo per la parte di proiezioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

