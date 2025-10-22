Maranello spray urticante al ‘Ferrari’ | lezioni sospese e 118 sul posto

Modena, 22 ottobre 2025 – Spray urticante spruzzato a scuola durante l’intervallo in un corridoio al terzo piano, con intervento di ambulanza ed automedica sul posto ed accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Quanto accaduto questa mattina intorno alle 10.30 all’interno dell’istituto IIs Ferrari di Maranello, nel Modenese. L’episodio, che non ha avuto gravi conseguenze, ha causato l’interruzione delle lezioni e l’assistenza sul posto da parte del 118 di alcuni degli studenti fra le decine che hanno avvertito gli effetti dello spray. Al Ferrari anche i militari dell’Arma e la polizia locale: sono in corso indagini per risalire al o ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

