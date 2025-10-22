Manzo | A Ravenna mi sono emozionato ci giocheremo la B fino alla fine Lo stadio? Ci siamo quasi
Il 25 aprile 2021 la partita contro il Ravenna rappresentò l'anticamera della retrocessione in serie D. Domenica invece ha segnato il punto più alto, sportivamente parlando, della gestione che fa capo a Guglielmo Manzo. L'Arezzo nel frattempo ha recuperato il professionismo e, numeri alla mano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?Le interviste nel postgara di Ravenna-Arezzo, 10ª giornata Serie C 2025/2026 ? Ai nostri microfoni il Presidente Guglielmo Manzo, mister Cristian Bucchi, Giacomo Venturi, Mario Ravasio, mister Marco Marchionni e Matteo Solini #RavennaArezzo #S - facebook.com Vai su Facebook