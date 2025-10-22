Manutenzione di strade e marciapiedi | lavori per 1 milione di euro tra centro e frazioni

Un milione di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria cittadina. E' questo l'investimento complessivamente previsto dal Piano Asfalti e Interventi Complementari 2025 che è stato approvato dal Comune di Ferrara per la realizzazione di una serie di interventi diffusi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

PIANO ASFALTATURE 2024-2025 - PRIMA FASE COMPLETATA ? Si sono conclusi nelle scorse settimane i primi interventi di manutenzione straordinaria delle strade avviati a fine 2024 Per un intervento, impegnato e finanziato con risorse comunali g Vai su Facebook

Manutenzione strade e marciapiedi: stanziato un milione di euro per interventi tra centro, periferie e frazioni di Ferrara - E' questo l'investimento complessivamente previsto dal Piano Asfalti e Interventi Complementari 2025 che è ... Da cronacacomune.it

Marsala, Martinico: "Serve un piano per la manutenzione di strade e marciapiedi" - La consigliera comunale Elia Martinico ha presentato un’interrogazione al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e all’assessore ai Lavori pubblici, Ivan Gerardi, per chiedere chiarimenti sulla programma ... Lo riporta tp24.it

Un autunno di cantieri in città - Sono infatti ai blocchi di partenza gli interventi di manutenzione straordinaria di sette strade e marciapiedi varati lo sco ... Lo riporta polesine24.it