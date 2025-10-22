Manutenzione di strade e marciapiedi | lavori per 1 milione di euro tra centro e frazioni

Un milione di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria cittadina. E' questo l'investimento complessivamente previsto dal Piano Asfalti e Interventi Complementari 2025 che è stato approvato dal Comune di Ferrara per la realizzazione di una serie di interventi diffusi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

