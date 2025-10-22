Ammonta a più di 820mila euro il costo totale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nei cimiteri comunali nel 2025. Sono quattro i progetti che sono stati portati a termine in alcuni dei 24 cimiteri comunali e che hanno riguardato il restauro e il risanamento delle strutture, l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli ampliamenti necessari alla realizzazione di nuovi spazi per ossarini. Tre dei quattro interventi hanno riguardato il cimitero di Chiesanuova, uno fra i più colpiti dall’alluvione del 2 novembre 2023. In particolare, a giugno sono terminati i lavori di ripristino della pavimentazione delle gallerie interrate, mentre a luglio si sono conclusi quelli relativi all’installazione del nuovo ascensore per l’accesso alle gallerie di loculi e ossarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutenzione cimiteri. In un anno fatti interventi per oltre 800.000 euro