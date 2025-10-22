Manutenzione cimiteri In un anno fatti interventi per oltre 800.000 euro
Ammonta a più di 820mila euro il costo totale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nei cimiteri comunali nel 2025. Sono quattro i progetti che sono stati portati a termine in alcuni dei 24 cimiteri comunali e che hanno riguardato il restauro e il risanamento delle strutture, l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli ampliamenti necessari alla realizzazione di nuovi spazi per ossarini. Tre dei quattro interventi hanno riguardato il cimitero di Chiesanuova, uno fra i più colpiti dall’alluvione del 2 novembre 2023. In particolare, a giugno sono terminati i lavori di ripristino della pavimentazione delle gallerie interrate, mentre a luglio si sono conclusi quelli relativi all’installazione del nuovo ascensore per l’accesso alle gallerie di loculi e ossarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Sono in corso ed a buon punto i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Coriano. Questo è il primo di una serie di interventi che riguarderà tutti i nostri cimiteri. I lavori verranno interrotti a metà settimana prossima per consentire il normale svolgiment - facebook.com Vai su Facebook
? La #Giuntacomunale approva la delibera “Ripristino funzionale cimiteri Terraferma – Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica”. ? Il progetto, redatto dal @GruppoVeritas, prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria nei - X Vai su X
Manutenzione cimiteri. In un anno fatti interventi per oltre 800.000 euro - Tanti gli interventi a Chiesanuova, la struttura fu duramente colpita dall’alluvione del 2023. Lo riporta lanazione.it
Investimenti e opere sui cimiteri: "Tanti interventi fatti, ora le luci" - Restano da risolvere i problemi sull’illuminazione votiva: "Nessuno pagherà lampade non funzionanti". Lo riporta lanazione.it
Cimitero comunale: La Giunta approva due progetti per la manutenzione straordinaria delle pensiline - La Giunta comunale ha dato il via libera ad interventi di manutenzione straordinaria delle pensiline cimiteriali. Lo riporta comune.bagheria.pa.it