Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco | Chi ama non tradisce

L’amore tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco è ormai giunto al capolinea. Il matrimonio tra i due sarebbe in fase di archiviazione, con la separazione ormai già concretizzata, almeno per quanto concerne la quotidianità reciproca. Gossip lanciato dal direttore del settimanale Oggi, che ha sottolineato come a 3 anni dalla celebrazione delle nozze si siano separate le strade dell’attrice e dell’imprenditore. Manuela Arcuri è single. Se è vero che il matrimonio è stato celebrato nel 2022, di certo i due non stavano insieme da appena tre anni. Il loro è stato infatti amore durato ben 15 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

