Manuela Arcuri si separa da Giovanni Di Gianfrancesco il gossip e il post social in cui parla di tradimento

Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco si separano. A lanciare il gossip il direttore del settimanale Oggi. Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra l'attrice e l'imprenditore, celebrato nel 2022, dopo un amore lungo oltre 10 anni. A inizio ottobre, l'attrice aveva aveva pubblicato un post su Instagram che recita: "Chi ti ama veramente non ti tradisce". 🔗 Leggi su Fanpage.it

