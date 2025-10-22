Manuela Arcuri lascia il marito | spunta l’ombra del tradimento
La fine del matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco accende i riflettori: un post social fa pensare a un tradimento. Ecco le ultime indiscrezioni. Coppie che sembravano indistruttibili, a volte si sgretolano in silenzio. Ma quando la protagonista è una delle icone più amate d’Italia, l’attenzione esplode. Manuela Arcuri sta davvero dicendo addio al marito Giovanni Di Gianfrancesco? Il gossip arriva dritto dalla trasmissione La Volta Buona, dove il direttore del settimanale Oggi ha sganciato la bomba: secondo lui, l’attrice avrebbe praticamente ufficializzato la fine del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
