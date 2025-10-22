Manuela Arcuri e il marito si sono lasciati? Gli indizi

Pare che sia finita tra Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco, a rivelarlo il direttore di Oggi a La Volta Buona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manuela Arcuri e il marito si sono lasciati? Gli indizi

News recenti che potrebbero piacerti

“Manuela Arcuri e il marito Giovanni si sono lasciati”, scoop a La Volta Buona/ “I motivi della separazione…” - a La Volta Buona rivela: “Manuela Arcuri e il marito si stanno separando”. Come scrive ilsussidiario.net

“Manuela Arcuri si separa da Giovanni Di Gianfrancesco”, il gossip e il post social in cui parla di tradimento - Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra l’attrice e l’imprenditore, ce ... Si legge su fanpage.it

«Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco», un post sospetto sul tradimento - L’autunno 2025 si sta rivelando la stagione dei cuori infranti e delle rotture vip. Secondo msn.com