Manuel Akanji sui social | Prestazione forte 3 su 3 | abbiamo fatto…

Manuel Akanji. “ Prestazione forte da parte di tutta la squadra “. Con queste parole, Manuel Akanji ha voluto sintetizzare su Instagram la soddisfazione per il successo dell’ Inter in Belgio contro l’ Union SG, una vittoria che consolida il primo posto nel girone e conferma l’ottimo momento di forma dei nerazzurri in campo europeo. Il difensore svizzero ha sottolineato l’importanza di un risultato costruito con pazienza, equilibrio e solidità. Nel suo messaggio, Akanji ha evidenziato la compattezza mostrata dai compagni durante i novanta minuti: “ Siamo rimasti pazienti e abbiamo fatto il nostro lavoro “, ha scritto il centrale, evidenziando la maturità con cui la squadra ha saputo gestire una gara tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it