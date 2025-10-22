Manovra su tavolo il ‘pacchetto banche’ | da più Irap a misure su extraprofitti e deducibilità

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Affrancamento degli extraprofitti, aumento dell’Irap, interventi sulla deducibilità degli interessi passivi e delle perdite sui crediti, e la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle Dta. Sono queste, in sintesi, le misure contenute nel pacchetto ‘dedicato’ alle banche presente nella legge di bilancio 2026. Si tratta di interventi che, secondo le stime, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra su tavolo il 8216pacchetto banche8217 da pi249 irap a misure su extraprofitti e deducibilit224

© Ildifforme.it - Manovra, su tavolo il ‘pacchetto banche’: da più Irap a misure su extraprofitti e deducibilità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra, taglio delle tasse e cartelle: i paletti di Forza Italia e Lega al vertice di maggioranza - Quando alle tre e mezza del pomeriggio si ritroveranno seduti al tavolo di Palazzo Chigi insieme alla premier Giorgia Meloni e al titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Tavolo 8216pacchetto Banche8217