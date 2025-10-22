Manovra Salvini | Norma su affitti brevi non ci sarà la cancelleremo alla base o in Parlamento – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Soddisfatti della manovra? Sì. La norma su affitti brevi non ci sarà. O in Parlamento o alla base la cancelleremo" così il Ministro Salvini, entrando a Palazzo Madama per la seduta in cui la premier Meloni renderà le sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
