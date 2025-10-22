Manovra sale tensione in maggioranza | alt Forza Italia su affitti brevi banche ancora in mirino Lega
(Adnkronos) – Dagli affitti brevi alle banche, cresce la tensione nella maggioranza sulla manovra economica. Ancora una volta nella giornata di ieri è arrivato il secco 'no' del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che ha ribadito la contrarietà degli azzurri all'aumento della cedolare secca dal 21 al 26 per cento sui cosiddetti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Sale la tassa sugli affitti brevi al 26% e l'85% degli italiani non potrà beneficiare dell'esclusione dall'Isee della prima casa entro un limite di valore catastale: non è un trailer, è la realtà della manovra di bilancio firmata Meloni. Nel centrodestra sono passati da d - X Vai su X
La manovra di Meloni è una sfilza di tagli e tasse, con pochissimo sostegno al reddito. Cinema e 18app perdono fondi, gasolio e pensioni aumentano, e le detrazioni calano per chi guadagna di più. Il colpo più duro lo subisce la casa: sale la tassa sulle locazi Vai su Facebook
Manovra, sale tensione in maggioranza: alt Forza Italia su affitti brevi, banche ancora in mirino Lega - Ancora una volta nella giornata di ieri è arrivato il secco 'no' del vicepremier e leader di Forza Italia ... Si legge su adnkronos.com
Manovra, le banche verseranno 4,3 miliardi: Meloni trova la quadra - La maggioranza trova l’intesa sulla Manovra: le banche verseranno 4,3 miliardi e una nuova addizionale Irap finanzierà la sanità pubblica ... Si legge su quifinanza.it
Manovra, sugli affitti brevi il primo braccio di ferro. Il Colle: ci sarà un approdo - Il presidente Mattarella, parlando a Bruxelles, durante la visita di Stato in Belgio, fotografa con precisione l'attuale fase del dibattito politico italiano, il momento ... Come scrive ilgazzettino.it