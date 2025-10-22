Manovra | Mattarella autorizza presentazione a Camere trasmessa al Senato

Roma, 22 ott. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione alle Camere della Manovra. Viene trasmessa al Senato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

