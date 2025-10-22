Manovra Landini | Inadeguata ad affrontare la crisi industriale tassa più i salari che i profitti

“Le bozze della Manovra sono arrivate da poco, quindi i nostri uffici, anche economici, le stanno analizzando. È chiaro che si conferma una manovra, per quello che ci riguarda, inadeguata, ad affrontare il problema dei salari, ad affrontare il problema delle crisi industriali, ad affrontare il problema del rinnovo dei contratti, ad affrontare il problema serio di una vera lotta all’evasione fiscale e per un aumento reale dei salari e delle pensioni, perché manca completamente un intervento che introduca un meccanismo automatico di tutela delle pensioni e dei salari, che vuol dire rivalutare le detrazioni, che vuol dire rivalutare gli scaloni e non c’è nulla che restituisca ai lavoratori dipendenti e pensionati quei 25 miliardi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, Landini: "Inadeguata ad affrontare la crisi industriale, tassa più i salari che i profitti"

