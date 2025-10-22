Manovra la tassa per gli affitti brevi resta al 21%
Per gli affitti brevi, se non si usano intermediari, la tassa resta al 21%. Questo quanto si evince dalla bozza aggiornata della Manovra e visionata da LaPresse. Il testo della legge di Bilancio è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato. Aumenta invece l’ Irap per banche e assicurazioni. Novità sugli affitti brevi. Novità sugli affitti brevi. L’ aliquota viene innalzata al 26% anche sul primo immobile solo se ci si affida a intermediari, mentre resta ridotta al 21% nel caso in cui il proprietario lo gestisca autonomamente. Nel testo infatti si legge che l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi “sempre che, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Affitti brevi, cosa cambia con la Manovra: la nuova tassa taglia i guadagni per la classe media - X Vai su X
La manovra di Meloni è una sfilza di tagli e tasse, con pochissimo sostegno al reddito. Cinema e 18app perdono fondi, gasolio e pensioni aumentano, e le detrazioni calano per chi guadagna di più. Il colpo più duro lo subisce la casa: sale la tassa sulle locazi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Salvini frena sugli affitti brevi: “La tassa non ci sarà”. L’Abi: “Rispetto per le banche” - Il vicepremier stoppa l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26% sugli immobili a uso turistico. Riporta repubblica.it
Manovra: nessun aumento per la tassa Airbnb al 26% sulla prima casa (senza intermediari) - L’aliquota viene innalzata al 26% anche sul primo immobile solo se la gestione avviene tramite intermediari, mentre resta al 21% se il proprietario ... Come scrive huffingtonpost.it
Tassa sui proprietari di casa in Manovra: Tajani allo scontro aperto in maggioranza - Antonio Tajani ha promesso battaglia agli alleati sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, comparso nella bozza di Manovra ... Segnala quifinanza.it