Manovra il giallo dell'aumento sugli affitti brevi FI a Fanpageit | È stata una manina lo cancelliamo
Il senatore Roberto Rosso, responsabile Casa di Forza Italia, in un'intervista a Fanpage.it ha detto che gli azzurri sono del tutto insoddisfatti della modifica dell'articolo che contiene l'aumento della tassazione sugli affitti brevi nella manovra bollinata: "Il 99% degli affitti brevi passa tramite le grandi piattaforme o tramite le agenzie immobiliari. Alzare al 26% la tassa per questa tipologia di affitti, vuol dire praticamente aumentarla per tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alessandro Di Battista. . Manovra finanziaria e scontro Meloni-Schlein sulla democrazia P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 24 ottobre ROMA. Alle 18.00 al Biondo Tevere (via Ostiense, 178) dialogherò su guerra, Pace e geopolitica con Nello Vai su Facebook
Manovra, il giallo dell’aumento sugli affitti brevi, FI a Fanpage.it: “È stata una manina, lo cancelliamo” - it ha detto che gli azzurri sono del tutto insoddisfatti della modifica dell’articolo che contiene l’aumento de ... Scrive fanpage.it
Manovra bollinata, il testo sale a 154 articoli. Cambia la norma sugli affitti brevi - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità delle svalutazioni sui crediti (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Manovra, aumento degli affitti brevi: maggioranza spaccata - La bozza della legge di Bilancio 2026 prevede un aumento della cedolare secca per le locazioni corte, con la tassazione che salirebbe al 26%. giornaledibrescia.it scrive