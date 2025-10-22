Manovra Giorgetti | Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La legge di Bilancio per il 2026 "proseguirà nella riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, estendendo i benefici ai contribuenti". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative volte a ristabilire equità nel sistema fiscale e a proteggere i redditi reali in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto fiscal drag. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
