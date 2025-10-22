Manovra Giorgetti | Da taglio Irpef beneficio medio di 210 euro

(Adnkronos) – La riduzione dell'Irpef, prevista dalla manovra 2026, ''favorirà 13,6 milioni di contribuenti, di cui 8,2 milioni con reddito prevalente da lavoro dipendente, con un beneficio ulteriore pari in media a circa 210 euro''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, illustrando la norma che prevede la riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota relativa . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

I sindacati delle divise protestano: 'In manovra nulla per noi'. Crosetto: 'Fiducia nell'impegno di Giorgetti, niente polemiche' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Altro che i 20 euro sbandierati da Giorgetti, in Manovra ci sono appena 4 euro in più al mese per le pensioni minime: e l’innalzamento di 3 mesi dell’età pensionabile, che Salvini e Meloni promettevano di bloccare, scatterà per il 99% dei pensionati - X Vai su X

Manovra, Giorgetti: "Da taglio Irpef beneficio medio di 210 euro" - Il ministro Giorgetti presenta la Manovra 2026: taglio Irpef, bonus ai lavoratori, pensioni minime e nuove regole fiscali. Lo riporta adnkronos.com

Manovra, Meloni: "Priorità a famiglia, salari e sanità". Taglio dell'Irpef, pensioni e... Tutte le misure approvate. VIDEO - Per le pensioni minime "abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell'anno scorso che peraltro facevano riferimento all'indice di inflazione". affaritaliani.it scrive

Taglio Irpef in Manovra 2026, la tabella delle simulazioni: quanto si guadagna in base al reddito - Il taglio della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50mila euro, non produce grandi vantaggi in busta paga ... Si legge su fanpage.it