Manovra Giorgetti | Da banche e assicurazioni 4 miliardi nel 2026 – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il contributo di banche e assicurazioni previsto dalle varie misure della Manovra per l'anno 2026 e' pari a circa 4 miliardi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al Question Time alla Camera. Le risorse saranno destinate a "continuare il processo di risanamento dei conti pubblici assicurando al contempo sostanziosi interventi a favore della sanità, della famiglia e dei meno abbienti". Il ministro ha ribadito come il settore "bancario e assicurativo in questi in questi tre anni ha fortemente beneficiato dei positivi effetti dell'azione del governo e. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

manovra giorgetti banche assicurazioniManovra, Giorgetti: contributo banche e assicurazioni importante per risanamento dei conti pubblici - La manovra «prosegue con la riduzione del prelievo fiscale, in particolare alle famiglie e ai ceti medi» ... Si legge su milanofinanza.it

manovra giorgetti banche assicurazioniManovra, Giorgetti: Da banche e assicurazioni 4 miliardi nel 2026 - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il contributo di banche e assicurazioni previsto dalle varie misure della Manovra per l'anno 2026 e' pari a circa 4 miliardi". quotidiano.net scrive

manovra giorgetti banche assicurazioniManovra, sciolto il nodo banche e assicurazioni. La maggioranza nella notte trova l'accordo - La maggioranza di governo, dopo un vertice fiume, ha trovato l'accordo sulla prossima manovra finanziaria. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Giorgetti Banche Assicurazioni