Manovra dai tagli ai ministeri 7 miliardi in tre anni | quali saranno i più colpiti dalla spending review?

Tra i ministeri che il prossimo anno saranno maggiormente colpiti c'è quello guidato da Matteo Salvini. Il dicastero che gestisce i Trasporti e le Infrastrutture, infatti, subirà un taglio pari a 520 milioni di euro in un anno. Seguono il ministero dell'Economia e della Finanze con oltre 450 milioni in meno e quello dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che perderà circa 370 milioni.

