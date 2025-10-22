Il testo bollinato della manovra conferma il tormentato intervento sulle banche su cui si è consumato l’ennesimo scontro in maggioranza, con Forza Italia contraria a “tasse sugli extraprofitti” e la Lega ostentatamente bellicosa nei confronti degli istituti che negli ultimi anni “hanno guadagnato miliardi”. Il pacchetto, ovviamente passibile di modifiche nel passaggio parlamentare, comprende l’aumento di due punti dell’aliquota Irap per istituti di credito e assicurazioni, la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle Dta e la revisione dell’aliquota per l’ affrancamento delle riserve accantonate dagli istituti nel 2024 per sottrarsi al prelievo straordinario allora previsto sugli extraprofitti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Manovra, c'è l'intervento sulle banche: su l'Irap, rinviata la deduzione di crediti fiscali e aliquota del 27,5% per sbloccare le riserve