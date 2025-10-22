Manovra | Casasco FI No a incrementi di imposizione e a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario

Liberoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Forza Italia esprime forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell’articolo 18 del disegno di legge di Bilancio 2026.  L’introduzione di una partecipazione minima del 10% per poter applicare l’esclusione dalla base imponibile del dividendo percepito, non solo comporta un aumento abnorme della tassazione ma genera una doppia tassazione sugli utili con effetto negativo sugli investimenti e la competitività del nostro sistema imprenditoriale. Non si può confondere un regime - quello del dividend exemption introdotto con la riforma IRES del 2003 - volto a garantire la neutralità fiscale lungo le catene partecipative, come una agevolazione e intervenire per fare cassa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

manovra casasco fi no a incrementi di imposizione e a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario

© Liberoquotidiano.it - Manovra: Casasco (FI), “No a incrementi di imposizione e a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario”

Leggi anche questi approfondimenti

manovra casasco fi noManovra, Casasco (FI), “No a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario” - “Forza Italia esprime forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell’articolo 18 ... Secondo iltempo.it

manovra casasco fi noManovra: Casasco (FI), “No a incrementi di imposizione e a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario. Difendiamo la competitività del sistema” - Forza Italia critica la stretta sui dividendi in manovra 2026: “Rischio doppia tassazione e freno agli investimenti”. Riporta msn.com

Manovra: Casasco (FI), no partecipazione minima 10% per bonus fiscale su dividendi - 'Forza Italia esprime forte contrarieta' alla modifica proposta in materia di tassazione dei divi ... Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Casasco Fi No