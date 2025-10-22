Manovra | Casasco FI No a incrementi di imposizione e a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario
“Forza Italia esprime forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell’articolo 18 del disegno di legge di Bilancio 2026. L’introduzione di una partecipazione minima del 10% per poter applicare l’esclusione dalla base imponibile del dividendo percepito, non solo comporta un aumento abnorme della tassazione ma genera una doppia tassazione sugli utili con effetto negativo sugli investimenti e la competitività del nostro sistema imprenditoriale. Non si può confondere un regime - quello del dividend exemption introdotto con la riforma IRES del 2003 - volto a garantire la neutralità fiscale lungo le catene partecipative, come una agevolazione e intervenire per fare cassa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manovra, Casasco: “Accolte priorità di Forza Italia su sostegno al ceto medio e risorse alla Sanità” “Questa manovra consentirà di rientrare facilmente al di sotto del 3% nel rapporto deficit/Pil con un anno di anticipo rispetto alla richiesta dell’Unione euro - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, #Casasco: “Accolte priorità Fi su sostegno a ceto medio e risorse a sanità” - X Vai su X
Manovra, Casasco (FI), “No a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario” - “Forza Italia esprime forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell’articolo 18 ... Secondo iltempo.it
Manovra: Casasco (FI), “No a incrementi di imposizione e a interventi che ledono i principi cardine del sistema tributario. Difendiamo la competitività del sistema” - Forza Italia critica la stretta sui dividendi in manovra 2026: “Rischio doppia tassazione e freno agli investimenti”. Riporta msn.com
Manovra: Casasco (FI), no partecipazione minima 10% per bonus fiscale su dividendi - 'Forza Italia esprime forte contrarieta' alla modifica proposta in materia di tassazione dei divi ... Secondo ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com