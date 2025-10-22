Manovra bollinata | per gli affitti su Airbnb tasse al 26% gettito record dalla rottamazione

Una stangata fiscale per chi affitta casa su piattaforme come Airbnb e Booking, ma un piccolo respiro di sollievo per il settore bancario e quello cinematografico. È una delle chiavi di volta della legge di Bilancio 2026, il cui disegno di legge è stato ufficialmente “bollinato” dalla Ragioneria dello Stato e trasmesso dal MEF a Palazzo Chigi, avviando così il suo iter in Parlamento. La manovra disegna una netta linea di confine tra affitti brevi gestiti in proprio e quelli mediati digitalmente, con un’aliquota che schizza dal 21 al 26% per questi ultimi. Una manovra a due velocità. Il testo conferma gli oneri per il comparto creditizio, già presenti nella bozza originaria. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

