Manovra bollinata | per gli affitti su Airbnb tasse al 26% gettito record dalla rottamazione
Una stangata fiscale per chi affitta casa su piattaforme come Airbnb e Booking, ma un piccolo respiro di sollievo per il settore bancario e quello cinematografico. È una delle chiavi di volta della legge di Bilancio 2026, il cui disegno di legge è stato ufficialmente “bollinato” dalla Ragioneria dello Stato e trasmesso dal MEF a Palazzo Chigi, avviando così il suo iter in Parlamento. La manovra disegna una netta linea di confine tra affitti brevi gestiti in proprio e quelli mediati digitalmente, con un’aliquota che schizza dal 21 al 26% per questi ultimi. Una manovra a due velocità. Il testo conferma gli oneri per il comparto creditizio, già presenti nella bozza originaria. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
Si riducono i tagli al cinema. Il finanziamento al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsto dalla manovra bollinata si ridurrà l'anno prossimo di 150 milioni rispetto ai 190 milioni prospettati nella prima bozza del ddl di bilancio. Nel 2027 il taglio sarà invece - facebook.com Vai su Facebook
$Manovra, ECCO la $Relazionetecnica bollinata. IL TESTO @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @MEF_GOV @mitgov_it @matteosalvinimi @adolfo_urso @mimit_gov @FrancescoLollo1 @SocialMasaf @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa - X Vai su X
Resta l’aumento della tassa sulla prima casa per Airbnb: insorgono le categorie - Forza Italia chiede lo stop: “La norma resti com’è oggi”. Si legge su altarimini.it
Manovra 2026, da affitti brevi a cinema: novità nel testo bollinato da Ragioneria di Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, da affitti brevi a cinema: novità nel testo bollinato da Ragioneria di Stato ... Segnala tg24.sky.it
Manovra: nessun aumento per la tassa Airbnb al 26% sulla prima casa (senza intermediari) - L’aliquota viene innalzata al 26% anche sul primo immobile solo se la gestione avviene tramite intermediari, mentre resta al 21% se il proprietario ... Lo riporta msn.com