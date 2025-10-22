Manovra bollinata cosa è cambiato rispetto alla bozza | Irpef al 33% rivisto l’aumento sugli affitti brevi ritocchi su banche e cinema Il pdf
Il testo della legge di Bilancio, che sale a 154 articoli, è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altre letture consigliate
#affitti brevi, cedolare secca resta al 21% ma senza intermediari: le novità della manovra bollinata - X Vai su X
Meloni e la manovra “delirio”. Bozze, testi mai letti, liti Salvini-Tajani sulle banche. La premier: “Non facciamoci del male” ? L’articolo di Carmelo Caruso “Clamoroso a Chigi. Tajani e Salvini hanno approvato una legge di Bilancio, ma non sanno quale. Melo Vai su Facebook
Manovra: ecco il testo integrale bollinato dalla Ragioneria di Stato in anteprima assoluta su Affaritaliani - In anteprima assoluta su Affaritaliani il testo integrale della Legge di Bilancio bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal ministro dell'Econom ... affaritaliani.it scrive
Manovra bollinata, il testo sale a 154 articoli. Cambia la norma sugli affitti brevi - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità delle svalutazioni sui crediti (ANSA) ... Da ansa.it
Manovra bollinata e inviata a Palazzo Chigi. Salvini: "La norma sugli affitti brevi non ci sarà". Alt di FI sulla tassazione dei dividendi - Forza Italia boccia l’articolo 18: "Inaccettabile modifica alla tassazione dei dividendi" ... Riporta affaritaliani.it