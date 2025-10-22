Manovra bollinata cosa è cambiato rispetto alla bozza | Irpef al 33% ritocchi su banche e affitti brevi Il pdf

Il testo della legge di Bilancio, che sale a 154 articoli, è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Manovra «bollinata», cosa è cambiato rispetto alla bozza: Irpef al 33%, ritocchi su banche e affitti brevi Il pdf

Altre letture consigliate

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «DALL’AUMENTO DELLE PENSIONI MINIME AI TAGLI AI MINISTERI, LE NOVITÀ DELLA MANOVRA BOLLINATA» - X Vai su X

Si riducono i tagli al cinema. Il finanziamento al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsto dalla manovra bollinata si ridurrà l'anno prossimo di 150 milioni rispetto ai 190 milioni prospettati nella prima bozza del ddl di bilancio. Nel 2027 il taglio sarà invece - facebook.com Vai su Facebook

Manovra bollinata, resta la stretta sugli affitti brevi, cambierà in Parlamento - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità ... Si legge su ansa.it

Irpef, taglio per 13,6 milioni di italiani. Affitti brevi, rottamazione e pensioni minime, tutte le misure nella manovra bollinata - Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Da ilmessaggero.it

Manovra «bollinata», cosa è cambiato rispetto alla bozza: Irpef al 33%, rivisto l’aumento sugli affitti brevi, ritocchi su banche e cinema - Il testo della legge di Bilancio, che sale a 154 articoli, è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri ... Scrive msn.com