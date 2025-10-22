Manovra bollinata cosa è cambiato rispetto alla bozza | Irpef al 33% ritocchi su affitti brevi banche e cinema Il pdf

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il testo della legge di Bilancio, che sale a 154 articoli, è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra bollinata cosa 232 cambiato rispetto alla bozza irpef al 33 ritocchi su affitti brevi banche e cinema il pdf

© Xml2.corriere.it - Manovra «bollinata», cosa è cambiato rispetto alla bozza: Irpef al 33%, ritocchi su affitti brevi, banche e cinema Il pdf

Altri contenuti sullo stesso argomento

manovra bollinata cosa 232Manovra: ecco il testo integrale bollinato dalla Ragioneria di Stato in anteprima assoluta su Affaritaliani - In anteprima assoluta su Affaritaliani il testo integrale della Legge di Bilancio bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal ministro dell'Econom ... Come scrive affaritaliani.it

manovra bollinata cosa 232Manovra bollinata, il testo sale a 154 articoli. Cambia la norma sugli affitti brevi - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità delle svalutazioni sui crediti (ANSA) ... Riporta ansa.it

manovra bollinata cosa 232Manovra 2026, ecco il testo «bollinato» (in pdf) che andrà in Parlamento: tutte le novità - La manovra fiscale per il 2026 &#232; pronta per arrivare in Parlamento, non senza qualche modifica di peso rispetto alla bozza fatta circolare alla fine della scorsa settimana . Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Bollinata Cosa 232