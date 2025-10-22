Manovra arriva l’annuncio di Salvini | Quella roba? Mai!

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso una posizione netta e decisa riguardo alla controversa norma concernente la regolamentazione degli affitti brevi. Durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva Agorà su Rai Tre, Salvini ha dichiarato senza mezzi termini che tale disposizione è destinata a non vedere la luce nella sua forma attuale. Le sue parole prefigurano una cancellazione della norma, che avverrà, secondo la sua previsione, o direttamente nel testo base prima della sua approvazione finale o, in alternativa, durante il dibattito parlamentare che seguirà la presentazione del testo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Manovra, arriva l’annuncio di Salvini: “Quella roba? Mai!“

