Manovra arriva il via libera dalla Ragioneria | quali norme sono cambiate?

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli affitti brevi ai tagli per il cinema, ecco tutti i cambiamenti che ha subito la bozza della manovra finanziaria. In settimana si attende l'arrivo in Parlamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

