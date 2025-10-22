Manovra alta tensione tra Lega e Forza Italia | nuova rissa sulle banche

Da una parte c’è il vicepremier leghista Matteo Salvini che riunisce il consiglio federale della Lega a Milano, dall’altra il vicepremier azzurro Antonio Tajani che chiama a raccolta la segreteria del partito a Roma. Una plastica rappresentazione delle tensioni che la quarta legge di Bilancio sta provocando tra gli alleati di governo, in particolar modo tra Lega e Forza Italia, appunto. La minaccia di Tajani. L’aumento a sorpresa della tassazione sugli affitti brevi ha fatto infuriare Forza Italia e a onor del vero ha raccolto critiche anche dalla Lega. Così come le Forze dell’Ordine sembrano essere care a tutti i partiti di maggioranza sebbene, come lamentino i sindacati di polizia, nella Manovra non c’è un euro per loro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Manovra, alta tensione tra Lega e Forza Italia: nuova rissa sulle banche

