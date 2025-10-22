Manovra 2026 in Pdf | il testo bollinato con le ultime correzioni

Roma, 22 ottobre 2025 – Il testo della manovra per il 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Approda in Parlamento nella versione che pubblichiamo qui sotto. E in questa formulazione definitiva, almeno per il momento, scompare l’aumento della cedolare secca sugli affitti, ma aumentano i vincoli nella gestione delle locazioni transitorie. Per quanto riguarda le pensioni, niente da fare per Quota 103 e Opzione Donna: le due vie d’uscita sono escluse per il 2026. Confermate, con qualche aggiustamento, le norme sulle banche. Il testo in Pdf. Irpef e pensioni minime. Meno tagli al cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

