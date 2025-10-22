Manovra 2026 | ecco la BOZZA ' bollinata' della Legge di Bilancio PDF
È stata diffusa la prima bozza della Manovra 2026, il documento programmatico che definisce la prossima Legge di Bilancio. Il testo, articolato in 137 articoli, è atteso in Parlamento e introduce diverse novità fiscali e di spesa. Tra le misure principali figurano interventi sull'Irpef, una nuova rottamazione delle cartelle e revisioni della spesa pubblica.Interventi fiscali: le novità su Irpef e cartelleLa bozza della Manovra 2026 interviene in modo significativo sul fronte fiscale. La misura più attesa riguarda la revisione delle aliquote Irpef. Nello specifico, il testo provvisorio propone un taglio dell'aliquota intermedia, che passerebbe dall'attuale 35% al 33%. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
