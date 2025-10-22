Manovra 2026 | ecco la BOZZA ' bollinata' della Legge di Bilancio PDF

Scuolalink.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata diffusa la prima bozza della Manovra 2026, il documento programmatico che definisce la prossima Legge di Bilancio. Il testo, articolato in 137 articoli, è atteso in Parlamento e introduce diverse novità fiscali e di spesa. Tra le misure principali figurano interventi sull'Irpef, una nuova rottamazione delle cartelle e revisioni della spesa pubblica.Interventi fiscali: le novità su Irpef e cartelleLa bozza della Manovra 2026 interviene in modo significativo sul fronte fiscale. La misura più attesa riguarda la revisione delle aliquote Irpef. Nello specifico, il testo provvisorio propone un taglio dell'aliquota intermedia, che passerebbe dall'attuale 35% al 33%. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

manovra 2026 ecco la bozza bollinata della legge di bilancio pdf

© Scuolalink.it - Manovra 2026: ecco la BOZZA 'bollinata' della Legge di Bilancio [PDF]

Altre letture consigliate

manovra 2026 bozza bollinataManovra: ecco il testo integrale bollinato dalla Ragioneria di Stato in anteprima assoluta su Affaritaliani - In anteprima assoluta su Affaritaliani il testo integrale della Legge di Bilancio bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal ministro dell'Econom ... Da affaritaliani.it

manovra 2026 bozza bollinataManovra bollinata, resta la stretta sugli affitti brevi, cambierà in Parlamento - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità ... Scrive ansa.it

manovra 2026 bozza bollinataManovra 2026, ecco il testo «bollinato» (in pdf) che andrà in Parlamento: tutte le novità - La manovra fiscale per il 2026 è pronta per arrivare in Parlamento, non senza qualche modifica di peso rispetto alla bozza fatta circolare alla fine della scorsa settimana . Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Bozza Bollinata