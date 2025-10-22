Manovra 2026 | dall' Irpef agli affitti brevi Tutte le novità
La manovra economica per il 2026 ha superato l’ultimo passaggio tecnico: la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Con il via libera ufficiale, il disegno di legge di Bilancio è stato trasmesso dal Ministero dell’Economia a Palazzo Chigi e si prepara al passaggio formale alla Presidenza della Repubblica. Il testo definitivo — ampliato da 137 a 154 articoli — conserva la struttura originaria, ma introduce ritocchi significativi su fisco, finanza, locazioni brevi e fondi per la cultura. Irpef ridotta e bonus mirati. La riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% viene confermata per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro, con una clausola di neutralità per chi supera i 200mila: in quel caso, la minore tassazione viene compensata da un taglio alle detrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
