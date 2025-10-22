Manovra 2026 come cambia la misura sugli affitti brevi Il testo bollinato
Roma, 22 ottobre 2025 – Il testo della manovra bollinato è salito a 154 articoli. Una prima bozza circolata nei giorni scorsi era di 137 articoli. Uno è dedicato ancora agli affitti brevi ma in diversa formulazione. Sono stati aggiunti alla fine articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari ministeri. L’aliquota sugli affitti brevi. Nel testo bollinato, trasmesso a Palazzo Chigi, cambia la norma sugli affitti brevi. L'aumento dell'aliquota sulla cedolare secca al 26% sul primo immobile vale solo per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici come ad esempio Vrbo, Airbnb o Booking, mentre resta al 21% per gli altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
