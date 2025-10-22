Manovra 2026 chi ci perde e ci guadagna | stime e simulazioni

Su carta è una legge di Bilancio piuttosto “prudente”, ma c’è chi potrebbe guadagnarci qualcosa. Altri invece, secondo le prime stime e analisi di un testo che comunque non è ancora definitivo, parlano di guadagni e perdite nulle. Nella prima bozza della Manovra 2026, composta da 137 articoli, sono presenti tematiche care al governo Meloni come il taglio dell’Irpef, ma anche una serie di misure per la famiglia e la natalità. L’intento è quello di costruire una legge di bilancio per la crescita e le imprese, ma anche con bonus per la casa e una nuova rottamazione. C’è sempre chi ci perde e chi ci guadagna, ma in che misura? Ecco i dati e le stime (provvisorie) alla mano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra 2026, chi ci perde e ci guadagna: stime e simulazioni

