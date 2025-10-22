Manildo e la ’remuntada’ | Non sono un kamikaze In Veneto si può vincere

Coppari "Non sono un kamikaze". Giovanni Manildo, candidato Pd del campo largo in Veneto, mette subito le mani avanti. Sa che la sfida di strappare la Regione al centrodestra sembra ai più una missione suicida. Eppure, fu proprio questo tranquillo avvocato nel 2013 a sovvertire i pronostici e battere lo sceriffo leghista Giancarlo Gentilini diventando sindaco di Treviso. Si può ripetere il miracolo? "Sì. Dopo trent’anni di governo di centrodestra, dopo 15 anni di presidenza Zaia, sento in giro voglia di alternanza come c’era a Treviso nel 2013. In tanti vedono le elezioni regionali come un momento in cui si cambia pagina, e questo mi fa ben sperare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manildo e la ’remuntada’: "Non sono un kamikaze. In Veneto si può vincere"

