Juventus. “Prendiamo le distanze” Con un comunicato alquanto controverso, la società bianconera ha preso le distanze dalla manifestazione degli Ultras Juventus. Nel comunicato della società non viene data nessuna risposta alle richieste degli ultras di maggiori tutele per il tifo bianconero, i posti stadio e le deludenti prestazioni della squadra. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Manifestazione Ultras Juventus, la società: “Prendiamo le distanze”

