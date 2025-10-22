Mani Rosse Antirazziste in piazza Ordelaffi per la 30esima volta per sostenere il popolo palestinese

Mani Rosse Antirazziste Forlì torna giovedì per la trentesima volta in piazza Ordelaffi per sostenere il popolo palestinese. L'appuntamento è per le 18,15. “Il cessate il fuoco ha fermato lo sgancio continuo di bombe in ogni angolo di Gaza, ma non ha fermato la violenza e le morti continue che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Le Mani Rosse di Forlì: la piazza che si ribella al silenzio sul #GENOCIDIO palestinese - #Gaza #Palestine #Palestina - facebook.com Vai su Facebook

"Giù le mani dalla mia terra". Un film racconta la lotta di un pastore per salvare la Sardegna - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/la-vita-va-cosi-film-riccardo-milani-pastore-sardo/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=T - X Vai su X

Forlì, sit-in per la pace giovedì 16 ottobre in piazza Ordelaffi - Il comitato Mani Rosse Antirazziste di Forlì annuncia un nuovo sit- Riporta corriereromagna.it

Mobilitazione per Gaza. In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste - Erano diverse centinaia le persone che venerdì, a partire dalle 17, hanno affollato piazza Ordelaffi per il sit- Come scrive ilrestodelcarlino.it

“Giù le mani dalla Flotilla”, in 200 in piazza della Vittoria e poi il corteo notturno - L’appello è stato lanciato sui social dopo il blocco della spedizione diretta a Gaza. Secondo lanazione.it