Mani Rosse Antirazziste in piazza Ordelaffi per la 30esima volta per sostenere il popolo palestinese

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mani Rosse Antirazziste Forlì torna giovedì per la trentesima volta in piazza Ordelaffi per sostenere il popolo palestinese. L'appuntamento è per le 18,15. “Il cessate il fuoco ha fermato lo sgancio continuo di bombe in ogni angolo di Gaza, ma non ha fermato la violenza e le morti continue che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Forlì, sit-in per la pace giovedì 16 ottobre in piazza Ordelaffi - Il comitato Mani Rosse Antirazziste di Forlì annuncia un nuovo sit- Riporta corriereromagna.it

Mobilitazione per Gaza. In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste - Erano diverse centinaia le persone che venerdì, a partire dalle 17, hanno affollato piazza Ordelaffi per il sit- Come scrive ilrestodelcarlino.it

“Giù le mani dalla Flotilla”, in 200 in piazza della Vittoria e poi il corteo notturno - L’appello è stato lanciato sui social dopo il blocco della spedizione diretta a Gaza. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mani Rosse Antirazziste Piazza