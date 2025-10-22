Mandorlini è già finita con il Cluj | ufficiale la risoluzione del contratto dopo soli 2 mesi per l’ex Inter!

Inter News 24 Il comunicato del club. Si è conclusa dopo soli due mesi la terza avventura di Andrea Mandorlini sulla panchina del CFR Cluj. Con un comunicato ufficiale, il club rumeno ha annunciato l’interruzione consensuale del rapporto con l’allenatore italiano, ex giocatore nerazzurro e vincitore dello Scudetto dei record. La società ha reso noto che, in attesa della nomina del nuovo tecnico, la squadra sarà affidata temporaneamente agli allenatori in seconda, Lauren?iu Rus e Ovidiu Hoban. 🔗 Leggi su Internews24.com

