In casa bianconera la situazione in panchina resta piuttosto delicata. Arriva un annuncio sul futuro dell’allenatore italiano La Juventus non ha più troppi margini d’errore. I bianconeri vivono un momento piuttosto delicato alimentato dal brutto ko di Como arrivato al rientro dalla sosta. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La squadra di Igor Tudor non vince dalla gara interna contro l’Inter di oltre un mese fa e sia in campionato che in Champions le cose rischiano di complicarsi. La lunga serie di pareggi consecutivi è stata quindi interrotta dalla sconfitta contro Nico Paz e soci, ed ora la Juve si ritrova a cercare un cambio passo nell’ostica trasferta di stasera a Madrid contro il Real. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mancini prende tempo con la Juve: “Sta aspettando quest’altro club”