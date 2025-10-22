Mancata estensione della Ztl in centro storico il Forum ne discute con i cittadini

La ‘Zona a traffico limitato’ del centro storico torna a far discutere. Giovedì 23, alle 18 presso il chiostro di Santa Maria in Vado, il Forum Ferrara Partecipata promuove un incontro pubblico con i residenti del quartiere e tutti i cittadini interessati ad un confronto sui “problemi della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

