Mancanza di chip dalla Cina Volkswagen verso stop a produzione Golf

Imolaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pechino ha vietato l'esportazione dei chip. La produzione potrebbe essere ridotta anche sulla Tiguan e su altri impianti del gruppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mancanza di chip dalla cina volkswagen verso stop a produzione golf

© Imolaoggi.it - Mancanza di chip dalla Cina, Volkswagen verso stop a produzione Golf

Argomenti simili trattati di recente

mancanza chip cina volkswagenLa guerra dei chip con la Cina ferma Volkswagen, stop alla produzione della Golf a Wolfsburg - La carenza di semiconduttori costringe Volkswagen a sospendere la produzione della Golf a Wolfsburg. Come scrive milanofinanza.it

mancanza chip cina volkswagenVolkswagen potrebbe fermare la produzione della Golf a causa della guerra dei chip con la Cina - La carenza di semiconduttori Nexperia, del colosso cinese Wingtech ora controllato dall'Olanda, minaccia il settore automobilistico tedesco. Segnala ticinonews.ch

mancanza chip cina volkswagenVolkswagen, possibile stop della produzione per carenza di chip - Secondo la Bild l'azienda potrebbe fermare le catene di montaggio a causa della mancanza di semiconduttori: lettera ai dipendenti. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Mancanza Chip Cina Volkswagen