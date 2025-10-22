Mancanza di chip dalla Cina Volkswagen verso stop a produzione Golf
Pechino ha vietato l'esportazione dei chip. La produzione potrebbe essere ridotta anche sulla Tiguan e su altri impianti del gruppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
