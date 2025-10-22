Man of Tomorrow James Gunn | Niente Darkseid come villain Snyder lo ha reso già perfetto

Il regista di Superman e Guardiani della Galassia ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non introdurre il personaggio nel DC Universe. James Gunn ha negato che il DC Universe, e in particolare Man of Tomorrow, girerà intorno al villain Darkseid. In un'intervista, il regista ha spiegato il motivo che l'ha spinto verso questa scelta. Non solo perché Zack Snyder, a suo dire, l'aveva già reso un cattivo perfetto sullo schermo ma anche per una somiglianza evidente con un altro grande cattivo dei cinecomic. Darkseid non sarà un villain del DC Universe "Usare Darkseid come grande nemico in questo momento non è necessariamente la cosa giusta da fare" ha spiegato Gunn nell'intervista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

