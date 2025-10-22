Man of Tomorrow James Gunn | Niente Darkseid come villain Snyder lo ha reso già perfetto
Il regista di Superman e Guardiani della Galassia ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non introdurre il personaggio nel DC Universe. James Gunn ha negato che il DC Universe, e in particolare Man of Tomorrow, girerà intorno al villain Darkseid. In un'intervista, il regista ha spiegato il motivo che l'ha spinto verso questa scelta. Non solo perché Zack Snyder, a suo dire, l'aveva già reso un cattivo perfetto sullo schermo ma anche per una somiglianza evidente con un altro grande cattivo dei cinecomic. Darkseid non sarà un villain del DC Universe "Usare Darkseid come grande nemico in questo momento non è necessariamente la cosa giusta da fare" ha spiegato Gunn nell'intervista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Durante un’intervista, James Gunn ha spiegato in che modo l'episodio finale della seconda stagione di #Peacemaker getta le basi per il film "Man of Tomorrow" (sequel di #Superman in uscita nel 2027) e per il futuro del DCU: «Ora abbiamo rivelato dove andr - facebook.com Vai su Facebook
Man of Tomorrow, James Gunn: “Niente Darkseid come villain, Snyder lo ha reso già perfetto” - Il regista di Superman e Guardiani della Galassia ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non introdurre il personaggio nel DC Universe. Si legge su movieplayer.it
Man of Tomorrow: James Gunn svela 3 modi in cui Peacemaker anticipa il nuovo film - Scoprite 3 modi in cui il finale di Peacemaker 2 prepara il terreno per Man of Tomorrow, il prossimo film DC di James Gunn. cinema.everyeye.it scrive
James Gunn Shares MAN OF TOMORROW Updates; Comments On Dinosaur Island Speculation - James Gunn has shared an update on the script for Man of Tomorrow, while also commenting on recent speculation that arose from our first look at some Lanterns ... Lo riporta comicbookmovie.com