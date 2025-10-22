maltrattamenti alla moglie cinquantenne assolto

L’accusa mossa dalla Procura era pesantissima: aver maltrattato la propria moglie per ventiquattro anni, dal 1998 al 2022. Un periodo – secondo l’accusa – che sarebbe stato caratterizzato da vessazioni, insulti e umiliazioni di ogni genere. A distanza di due anni dal rinvio a giudizio, per uno spezzino di 53 anni è arrivata l’assoluzione, pronunciata dal giudice monocratico Mario De Bellis. La vicenda affonda le sue radici nell’agosto di tre anni fa, quando al culmine di un litigio famigliare, la moglie abbandona l’abitazione. Dopo qualche mese, la decisione della donna – una 51enne spezzina – di denunciare i presunti maltrattamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

