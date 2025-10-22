Maltratta la compagna scatta il braccialetto elettronico | ennesimo caso a Imola

Un uomo sulla cinquantina è stato allontanato dalla casa familiare e dovrà indossare il braccialetto elettronico dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna. È indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi ai danni della sua ex compagna.Secondo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

