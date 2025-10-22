Maltempo Toscana gli allagamenti a Marina di Carrara visti dall' alto

Martedì la Toscana è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Sono stati oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge nella provincia di Massa Carrara. Nelle immagini la ricognizione aerea con l'elicottero Drago sulla zona di Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo Toscana, gli allagamenti a Marina di Carrara visti dall'alto

