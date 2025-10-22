Maltempo in Toscana | nuova allerta arancione giovedì 23 per pioggia e vento Scuole chiuse la lista dei comuni
La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Toscana nord ovest nella giornata di domani, giovedì 23 ottobre 2025, in corso sulla Toscana centro-occidentale e Arcipelago L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Giovedì da incubo con allerta meteo e scuole chiuse, ecco dove - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nelle prossime ore molte regioni. Scrive leggo.it
Scuole chiuse in Toscana giovedì 23 ottobre per l’allerta arancione: ecco dove - Nuova sospensione delle lezioni in diversi comuni a causa di un nuovo avviso per precipitazioni anche forti. Lo riporta lanazione.it
Maltempo in arrivo e allerta arancione: SCUOLE CHIUSE domani giovedì 23 ottobre, ecco l’elenco dei COMUNI - Una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire l’Italia nelle prossime ore. Scrive inmeteo.net