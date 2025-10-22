Maltempo in Toscana | forti piogge nelle province di Livorno e Pisa

Giani: "Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche localmente molto intense, interessano le zone costiere, in particolare livornese e pisano. Nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni sulle zone centro-settentrionali, localmente intense in particolare sulle province di Livorno e Pisa. I fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento e non sono registrate criticità" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: forti piogge nelle province di Livorno e Pisa

