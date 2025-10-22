Maltempo in arrivo | nuove perturbazioni e rischio allagamenti al Centro-Nord Italia

Una nuova fase di maltempo si profila sull’Italia nei prossimi giorni: secondo l’agenzia stampa, un bis di perturbazioni interesserà le medesime zone già colpite recentemente, provocando ulteriori piogge abbondanti, con conseguente aumento del rischio di allagamenti ed esondazioni. In particolare, il meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, segnala che «altra pioggia sul bagnato» è all’orizzonte, con accumuli che potrebbero superare i 400 mm in poche ore in alcune aree. Le aree più esposte sono quelle tirreniche occidentali dalla Liguria fino alla Sicilia. Le regioni maggiormente a rischio nei prossimi giorni sono l’Alta Toscana, in particolare zone come le Alpi Apuane, dove le correnti umide provenienti dal mare si sollevano per effetto orografico e condensano in piogge abbondanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Maltempo in arrivo: nuove perturbazioni e rischio allagamenti al Centro-Nord Italia

